Шишкина Пока Не Известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Пока Не Известно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Иван Матвеев

Отец ребёнка: Шишкин Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Шишкин Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Шишкин Матвей Иванович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Шишкин Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Шишкин Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Шишкин Тимофей Матвеевич

Отец ребёнка: Шишкин Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно

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