Шишкина Пока Не Известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Иван Матвеев
Отец ребёнка: Шишкин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Шишкин Матвей Иванович
Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Шишкин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Шишкин Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно