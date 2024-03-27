Шишкин Тимофей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Шишкин Матвей Иванович
Мать: Шишкина Пока Не Известно
Бракосочетание
05.10.1908
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Шишкина (Кривцова) Устиния Федорова
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Шишкина) Евфросинья Тимофеева
Мать ребёнка: Шишкина (Кривцова) Устиния Федорова
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Шишкина) Александра Тимофеева
Мать ребёнка: Шишкина (Кривцова) Устиния Федорова
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Шишкина) Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Шишкина (Кривцова) Устиния Федорова