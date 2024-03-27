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Шишкин Тимофей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Шишкин Матвей Иванович

Мать: Шишкина Пока Не Известно

Бракосочетание
05.10.1908

Жена: Шишкина (Кривцова) Устиния Федорова

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шишкин Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Шишкина (Кривцова) Устиния Федорова

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Шишкина) Евфросинья Тимофеева

Мать ребёнка: Шишкина (Кривцова) Устиния Федорова

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Шишкина) Александра Тимофеева

Мать ребёнка: Шишкина (Кривцова) Устиния Федорова

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Шишкина) Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Шишкина (Кривцова) Устиния Федорова

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

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