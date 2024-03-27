Шишкин Сергей Матвеевич
Место рождениясело Радовка, абдулинского района, Оренбурской обл.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Шишкин Матвей Иванович
Мать: Шишкина Пока Не Известно
Бракосочетание
12.10.1903
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Вдовина (Шишкина) Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Шишкина (Бокова) Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Шишкина (Бокова) Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
21.11.1906
Мать ребёнка: Шишкина (Бокова) Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Шишкина) Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Шишкина (Бокова) Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Шишкина) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Шишкина (Бокова) Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шишкина Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Шишкина (Бокова) Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Шишкина (Бокова) Акулина Алексеевна
Смерть
Неизвестно