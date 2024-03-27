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Шишкин Сергей Матвеевич

Место рождения

село Радовка, абдулинского района, Оренбурской обл.

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Шишкин Матвей Иванович

Мать: Шишкина Пока Не Известно

Бракосочетание
12.10.1903

Жена: Шишкина (Бокова) Акулина Алексеевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Вдовина (Шишкина) Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Шишкина (Бокова) Акулина Алексеевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Шишкин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Шишкина (Бокова) Акулина Алексеевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.11.1906

Сын: Шишкин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Шишкина (Бокова) Акулина Алексеевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Шишкина) Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Шишкина (Бокова) Акулина Алексеевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Шишкина) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Шишкина (Бокова) Акулина Алексеевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шишкина Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Шишкина (Бокова) Акулина Алексеевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Шишкин Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Шишкина (Бокова) Акулина Алексеевна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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