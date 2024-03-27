Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна

Место рождения

Камыш-Садак, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1931

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Боклин Тимофей

Мать: не указана

Камыш-Садак, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Дементьев Александр

Отец ребёнка: Дементьев Матвей Ильич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Парфенова Ульяна Матвеевна

Отец ребёнка: Дементьев Матвей Ильич

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Рождение ребёнка
1912

Сын: Дементьев Флор Матвеевич

Отец ребёнка: Дементьев Матвей Ильич

Рождение ребёнка
04.07.1915

Сын: Дементьев Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Дементьев Матвей Ильич

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Рождение ребёнка
21.03.1918

Дочь: Демакина Клавдия Матвеевна

Отец ребёнка: Дементьев Матвей Ильич

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Рождение ребёнка
1921

Сын: Дементьев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Дементьев Матвей Ильич

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зеракла
Рождение ребёнка
1930

Сын: Дементьев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Дементьев Матвей Ильич

Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Смерть
Около 1931
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