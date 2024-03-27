Дементьева (Боклина) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1931
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Боклин Тимофей
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дементьев Александр
Отец ребёнка: Дементьев Матвей Ильич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Парфенова Ульяна Матвеевна
Отец ребёнка: Дементьев Матвей Ильич
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Дементьев Матвей Ильич
Рождение ребёнка
04.07.1915
Сын: Дементьев Сергей Матвеевич
Отец ребёнка: Дементьев Матвей Ильич
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Рождение ребёнка
21.03.1918
Дочь: Демакина Клавдия Матвеевна
Отец ребёнка: Дементьев Матвей Ильич
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Рождение ребёнка
1921
Сын: Дементьев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Дементьев Матвей Ильич
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зеракла
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Дементьев Матвей Ильич
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Смерть
Около 1931