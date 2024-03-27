Дементьев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

15.03.1958

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
1943 г.р.
1948 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Дементьев Матвей Ильич

Мать: Дементьева Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дементьева Феодосия

Рождение ребёнка
04.10.1936

Дочь: Локтионова Галина

Мать ребёнка: Дементьева Феодосия

Рождение ребёнка
07.03.1939

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Дементьева Феодосия

Рождение ребёнка
16.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дементьева Феодосия

Рождение ребёнка
1943

Сын: Дементьев Николай

Мать ребёнка: Дементьева Феодосия

Рождение ребёнка
13.11.1948

Сын: Дементьев Михаил

Мать ребёнка: Дементьева Феодосия

Рождение ребёнка
12.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дементьева Феодосия

Оренбургская обл., Абдулино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дементьева Феодосия

Смерть
15.03.1958
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