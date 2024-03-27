Дементьев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти15.03.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Дементьев Матвей Ильич
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
04.10.1936
Дочь: Локтионова Галина
Мать ребёнка: Дементьева Феодосия
Рождение ребёнка
07.03.1939
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Дементьева Феодосия
Рождение ребёнка
16.03.1941
Рождение ребёнка
1943
Сын: Дементьев Николай
Мать ребёнка: Дементьева Феодосия
Рождение ребёнка
13.11.1948
Сын: Дементьев Михаил
Мать ребёнка: Дементьева Феодосия
Рождение ребёнка
12.11.1952
Оренбургская обл., Абдулино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дементьева Феодосия
Смерть
15.03.1958