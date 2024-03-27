Дементьева Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьева Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

30.12.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
1943 г.р.
1948 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дементьев Александр

Рождение ребёнка
04.10.1936

Дочь: Локтионова Галина

Отец ребёнка: Дементьев Александр

Рождение ребёнка
07.03.1939

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дементьев Александр

Рождение ребёнка
16.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дементьев Александр

Рождение ребёнка
1943

Сын: Дементьев Николай

Отец ребёнка: Дементьев Александр

Рождение ребёнка
13.11.1948

Сын: Дементьев Михаил

Отец ребёнка: Дементьев Александр

Рождение ребёнка
12.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дементьев Александр

Оренбургская обл., Абдулино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементьев Александр

Смерть
30.12.1984
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