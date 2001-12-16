Демакина (Дементьева) Клавдия Матвеевна
Место рожденияЧкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Дата рождения21.03.1918
Дата смерти16.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1918
Отец: Дементьев Матвей Ильич
Чкаловская обл., Абдулинский р-н, Зерклинский с/с, с. Зерекла
Рождение ребёнка
1941
Сын: Демакин Александр
Отец ребёнка: Демакин Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
28.08.1946
СССР, ст.Абдуллино
Рождение ребёнка
02.02.1949
СССР, Абдуллино
Рождение ребёнка
05.05.1956
СССР, г.Октябрьский
Смерть
16.12.2001
Россия, г.Октябрьский