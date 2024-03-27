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Демакин Михаил Матвеевич

Место рождения

с. Коровино, Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.

Дата рождения

14.11.1911

Дата смерти

05.03.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1911

Отец: Демакин Матвей

Мать: Демакина Ефросинья

с. Коровино, Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1941

Сын: Демакин Александр

Мать ребёнка: Демакина Клавдия Матвеевна

Рождение ребёнка
28.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демакина Клавдия Матвеевна

СССР, ст.Абдуллино
Рождение ребёнка
02.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демакина Клавдия Матвеевна

СССР, Абдуллино
Рождение ребёнка
05.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демакина Клавдия Матвеевна

СССР, г.Октябрьский
Военная награда
Неизвестно
Демакин Михаил Матвеевич ст. сержант Дата рождения __.__.1912 Место рождения Чкаловская обл., Мордовско-Боклинский р-н, с. Коровино Место призыва Абдулинский РВК, Чкаловская обл., Абдулинский р-н Воин... Показать все
Смерть
05.03.1965
Россия, г.Октябрьский
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