Демакин Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демакин Матвей

Место рождения

с. Коровино, Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Коровино, Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
14.11.1911

Сын: Демакин Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Демакина Ефросинья

с. Коровино, Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Демакин Андрей

Мать ребёнка: Демакина Ефросинья

с. Коровино, Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.
Смерть
Неизвестно
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