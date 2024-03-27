Демакин Матвей
Место рожденияс. Коровино, Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с. Коровино, Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
14.11.1911
Мать ребёнка: Демакина Ефросинья
с. Коровино, Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Демакин Андрей
Мать ребёнка: Демакина Ефросинья
с. Коровино, Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.
Смерть
Неизвестно