Дементьев Илья Константинов
Место рожденияЗерикла
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дементьев Константин Гаврилов
Мать: ?
Зерикла
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Дементьева Варвара Иванова
Зерикла
Рождение ребёнка
10.10.1886
Мать ребёнка: Дементьева Варвара Иванова
с.Зерикла Абдулинский г-н
Сарай-Гир, село на р.Сарайгирка. Основано в 1739 году крестьянами из Тамбовской губернии. Превоначально поселение именовалось как Михайловка, по имени первого переселенца. Затем название изменилось на... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дементьева Варвара Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно