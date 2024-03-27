Дементьев Илья Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДементьев Илья Константинов

Дементьев Илья Константинов

Место рождения

Зерикла

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

Жена

Дети

Около 1880 г.р.
1886 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дементьев Константин Гаврилов

Мать: ?

Зерикла
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Дементьев Павел Ильич

Мать ребёнка: Дементьева Варвара Иванова

Зерикла
Рождение ребёнка
10.10.1886

Сын: Дементьев Матвей Ильич

Мать ребёнка: Дементьева Варвара Иванова

с.Зерикла Абдулинский г-н
Сарай-Гир, село на р.Сарайгирка. Основано в 1739 году крестьянами из Тамбовской губернии. Превоначально поселение именовалось как Михайловка, по имени первого переселенца. Затем название изменилось на... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дементьева Варвара Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дементьева Варвара Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close