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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Дементьев Логин Константинов

Отец ребёнка: Дементьев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дементьев Илья Константинов

Отец ребёнка: Дементьев Константин

Зерикла
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дементьев Максим Константинов

Отец ребёнка: Дементьев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дементьев Константин Константинов

Отец ребёнка: Дементьев Константин

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