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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дементьев Логин Константинов
Отец ребёнка: Дементьев Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дементьев Илья Константинов
Отец ребёнка: Дементьев Константин
Зерикла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дементьев Максим Константинов
Отец ребёнка: Дементьев Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дементьев Константин Константинов
Отец ребёнка: Дементьев Константин