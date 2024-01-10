Дементьев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьев Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Дементьев Логин Константинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дементьев Илья Константинов

Мать ребёнка: ?

Зерикла
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дементьев Максим Константинов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дементьев Константин Константинов

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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