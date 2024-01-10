Дементьев Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дементьев Логин Константинов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дементьев Илья Константинов
Мать ребёнка: ?
Зерикла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дементьев Максим Константинов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дементьев Константин Константинов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно