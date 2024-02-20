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Балжи Дмитрий Федорович

Место рождения

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

24.12.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Балжи / Бальчий / Федор Кириллович

Мать: Балжи ?

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Балжи Митрофан Дмитриевич

Мать ребёнка: Балжи Сарра Константиновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1845

Жена: Балжи Сарра Константиновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Балжи Семен Дмитриевич

Мать ребёнка: Балжи Сарра Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Балжи Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Балжи Сарра Константиновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Балжи Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Балжи Сарра Константиновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Балжи Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Балжи Сарра Константиновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.12.1863

Сын: Балжи Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Балжи Сарра Константиновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
24.12.1908
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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