Балжи Семен Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Бракосочетание
08.11.1871
Жена: Балжи Мария Феофановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.09.1873
Дочь: Пипа Пелагея Скменовна
Мать ребёнка: Балжи Мария Феофановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.10.1874
Мать ребёнка: Балжи Мария Феофановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.06.1876
Дочь: Сарра Семеновна
Мать ребёнка: Балжи Мария Феофановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.01.1878
Мать ребёнка: Балжи Мария Феофановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.01.1893
Мать ребёнка: Балжи Мария Феофановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно