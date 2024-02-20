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Балжи Семен Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Балжи Дмитрий Федорович

Мать: Балжи Сарра Константиновна

Бракосочетание
08.11.1871

Жена: Балжи Мария Феофановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.09.1873

Дочь: Пипа Пелагея Скменовна

Мать ребёнка: Балжи Мария Феофановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.10.1874

Сын: Балжи Митрофан Семенович

Мать ребёнка: Балжи Мария Феофановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.06.1876

Дочь: Сарра Семеновна

Мать ребёнка: Балжи Мария Феофановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.01.1878

Сын: Балжи Федор Семенович

Мать ребёнка: Балжи Мария Феофановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.01.1893

Сын: Балжи Антоний Семенович

Мать ребёнка: Балжи Мария Феофановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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