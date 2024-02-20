Балжи Сарра Константиновна
Место рожденияРоссия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти22.03.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1825
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Балжи Митрофан Дмитриевич
Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1845
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Балжи Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.12.1863
Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
22.03.1870
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - от чахотки | ГАДО , Ф - 426-1-1 / лист № 226 /, м/к 1870г. / зап.№ 9 / Николаевская церковь
Похороны
24.03.1870
Россия Мариупольский уезд Екатеринославской губ., с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1 / лист № 226 /, м/к 1870г. / зап.№ 9 /. Николаевская церковь