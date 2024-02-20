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Балжи Сарра Константиновна

Место рождения

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

22.03.1870

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Балжи Митрофан Дмитриевич

Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1845

Муж: Балжи Дмитрий Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Балжи Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Балжи Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Балжи Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Балжи Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.12.1863

Сын: Балжи Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Балжи Дмитрий Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
22.03.1870
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - от чахотки | ГАДО , Ф - 426-1-1 / лист № 226 /, м/к 1870г. / зап.№ 9 / Николаевская церковь
Похороны
24.03.1870
Россия Мариупольский уезд Екатеринославской губ., с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1 / лист № 226 /, м/к 1870г. / зап.№ 9 /. Николаевская церковь
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