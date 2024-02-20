Балжи Константин Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти23.02.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1860
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
04.07.1882
Жена: Балжи Любовь Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
03.07.1883
Сын: Балжи Георгий Константинович
Мать ребёнка: Балжи Любовь Георгиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1883г. /запись № 26 / ГАДО - Ф-426-1-4 /стр.№ / 110 /
Рождение ребёнка
01.03.1885
Дочь: Делиева Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Балжи Любовь Георгиевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
18.03.1886
Сын: Балжи Федор Константинович
Мать ребёнка: Балжи Любовь Георгиевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
06.01.1888
Сын: Балжи Иван Константинович
Мать ребёнка: Балжи Любовь Георгиевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
23.02.1894
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких | ГАДО , Ф - 426-1-7, Николаевская церковь м/к 1894г.лист № 41,зап.№ 8.
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /