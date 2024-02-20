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Балжи Иван Константинович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

06.01.1888

Дата смерти

14.01.1888

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1888

Отец: Балжи Константин Дмитриевич

Мать: Балжи Любовь Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
14.01.1888
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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