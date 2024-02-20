Делиева (Балжи) Евдокия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиева (Балжи) Евдокия Константиновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

01.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
01.03.1885

Отец: Балжи Константин Дмитриевич

Мать: Балжи Любовь Георгиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.06.1905

Муж: Делиев Стефан Маркович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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