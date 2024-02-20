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Балжи Иван Дмитриевич

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Балжи Дмитрий Федорович

Мать: Балжи Сарра Константиновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
05.07.1878

Жена: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
24.04.1879

Дочь: Бошнякова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.11.1880

Дочь: Левтерова Полина Ивановна

Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.05.1882

Сын: Балжи Николай Иванович

Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.07.1883

Сын: Балжи Михаил Иванович

Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1883г. /запись № 29 / ГАДО - Ф-426-1-4 /стр.№ / 111 /
Рождение ребёнка
30.03.1886

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна

Рождение ребёнка
15.12.1887

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.09.1890

Дочь: Фителева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Балжи Александр Иванович

Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна

Смерть
1920
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