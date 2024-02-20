Балжи Иван Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
05.07.1878
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
24.04.1879
Дочь: Бошнякова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
14.11.1880
Дочь: Левтерова Полина Ивановна
Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.05.1882
Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
15.07.1883
Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1883г. /запись № 29 / ГАДО - Ф-426-1-4 /стр.№ / 111 /
Рождение ребёнка
30.03.1886
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна
Рождение ребёнка
15.12.1887
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.09.1890
Дочь: Фителева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна
Смерть
1920