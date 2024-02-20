Балжи Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалжи Николай Иванович

Балжи Николай Иванович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

29.05.1882

Дата смерти

17.08.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1882

Отец: Балжи Иван Дмитриевич

Мать: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
17.08.1882
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close