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Бошнякова (Балжи) Александра Ивановна

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

24.04.1879

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1879

Отец: Балжи Иван Дмитриевич

Мать: Балжи Надежда /Олимпиада/ Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.06.1917

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Бошняков Сергей Сысоевич

Бракосочетание
До 1917

Муж: Бошняков Сергей Сысоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бошняков Игорь

Отец ребёнка: Бошняков Сергей Сысоевич

Смерть
1964
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