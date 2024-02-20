Бошнякова (Балжи) Александра Ивановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения24.04.1879
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1879
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.06.1917
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Бошняков Сергей Сысоевич
Бракосочетание
До 1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бошняков Игорь
Отец ребёнка: Бошняков Сергей Сысоевич
Смерть
1964