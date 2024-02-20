Балжи Митрофан Семенович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения25.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
25.10.1874
Отец: Балжи Семен Дмитриевич
Мать: Балжи Мария Феофановна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
23.01.1895
Жена: Балжи Мария Марковна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО, Ф - 426-1-8,м/к 1895г.лист № 89,зап.№ 4.
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Балжи Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Балжи Мария Марковна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.01.1898
Дочь: Сарра Митрофановна
Мать ребёнка: Балжи Мария Марковна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.09.1899
Дочь: Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Балжи Мария Марковна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.10.1901
Дочь: Пелагея Митрофановна
Мать ребёнка: Балжи Мария Марковна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.07.1903
Сын: Балжи Стефан Митрофанович
Мать ребёнка: Балжи Мария Марковна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.02.1908
Дочь: Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Балжи Мария Марковна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.05.1911
Дочь: Александра Митрофановна
Мать ребёнка: Балжи Мария Марковна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно