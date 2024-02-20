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Балжи (Делиева) Мария Марковна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Делиев Марк Саввич

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
23.01.1895

Муж: Балжи Митрофан Семенович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО, Ф - 426-1-8,м/к 1895г.лист № 89,зап.№ 4.
Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Балжи Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Балжи Митрофан Семенович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.01.1898

Дочь: Сарра Митрофановна

Отец ребёнка: Балжи Митрофан Семенович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.09.1899

Дочь: Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Балжи Митрофан Семенович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
25.10.1901

Дочь: Пелагея Митрофановна

Отец ребёнка: Балжи Митрофан Семенович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.07.1903

Сын: Балжи Стефан Митрофанович

Отец ребёнка: Балжи Митрофан Семенович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
17.02.1908

Дочь: Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Балжи Митрофан Семенович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.05.1911

Дочь: Александра Митрофановна

Отец ребёнка: Балжи Митрофан Семенович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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