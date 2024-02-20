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Делиев Марк Саввич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1822

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Делиев Савва Васильевич

Мать: Делиева Феодора

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Александра Марковна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1861

Сын: Делиева Василий Маркович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Василиса Марковна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1867

Сын: Делиев Иван Маркович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1870

Сын: Делиев Фотий Маркович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Балжи Мария Марковна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Александра Марковна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1876

Сын: Делиев Андрей Маркович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1878

Сын: Делиев Дмитрий Маркович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1879

Сын: Делиев Стефан Маркович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1882

Сын: Делиев Петр Маркович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1884

Дочь: София Марковна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1887

Сын: Делиев Павел Маркович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1912
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