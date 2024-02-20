Делиев Марк Саввич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1822
Дата смерти1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1822
Отец: Делиев Савва Васильевич
Мать: Делиева Феодора
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Александра Марковна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Василиса Марковна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1867
Сын: Делиев Иван Маркович
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Балжи Мария Марковна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Александра Марковна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1882
Сын: Делиев Петр Маркович
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1884
Дочь: София Марковна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1912