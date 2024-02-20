(Балжи) Пелагея Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Балжи) Пелагея Митрофановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

25.10.1901

Дата смерти

08.08.1903

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1901

Отец: Балжи Митрофан Семенович

Мать: Балжи Мария Марковна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
08.08.1903
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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