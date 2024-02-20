(Балжи) Александра Митрофановна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения16.05.1911
Дата смерти27.08.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1911
Отец: Балжи Митрофан Семенович
Мать: Балжи Мария Марковна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
27.08.1912
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /