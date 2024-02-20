(Балжи) Сарра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Балжи) Сарра Семеновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

18.06.1876

Дата смерти

28.01.1892

Пол

Женский

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1876

Отец: Балжи Семен Дмитриевич

Мать: Балжи Мария Феофановна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
28.01.1892
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-от тифа
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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