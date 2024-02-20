Балжи / Бальчий / Федор Кириллович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1785
Дата смертиОколо 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1785
Отец: Балжи Кирилл
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Балжи ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Балжи / Бальчий / Илья Федорович
Мать ребёнка: Балжи ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Балжи ?
Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1815
Жена: Балжи ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Балжи ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1845
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /