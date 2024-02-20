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Балжи / Бальчий / Федор Кириллович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1785

Дата смерти

Около 1845

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Балжи Кирилл

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Балжи Николай Федорович

Мать ребёнка: Балжи ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Балжи / Бальчий / Илья Федорович

Мать ребёнка: Балжи ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Балжи Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Балжи ?

Россия Мариупольский уезд Екатеринославская губ. с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1815

Жена: Балжи ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Балжи ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Около 1845
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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