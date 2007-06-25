Лешина (Сумбаева) Просковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.07.1914
Дата смерти25.06.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1914
Рождение ребёнка
14.12.1936
Дочь: Лёшина Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Лёшин Сергей Филиппович
Россия Калужская Муковнино
Рождение ребёнка
05.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лёшин Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
09.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лёшин Сергей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.2007
Похороны
Неизвестно