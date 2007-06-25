Лешина (Сумбаева) Просковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛешина (Сумбаева) Просковья Ивановна

Лешина (Сумбаева) Просковья Ивановна

avatar

Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.07.1914

Дата смерти

25.06.2007

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1914

Отец: Сумбаев Иван Алексеевич

Мать: Сумбаева Стефанида Яковлева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.12.1936

Дочь: Лёшина Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Лёшин Сергей Филиппович

Россия Калужская Муковнино
Рождение ребёнка
05.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лёшин Сергей Филиппович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лёшин Сергей Филиппович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лёшин Сергей Филиппович

Смерть
25.06.2007
Похороны
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close