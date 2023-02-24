Сумбаев Иван Алексеевич
Место рожденияСоветский Союз, Россия, Ульяновская
Дата рождения29.05.1893
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1893
Отец: Сумбаев Алексей Тимофеев
Мать: Сумбаева Агафия Косьмина
Советский Союз, Россия, Ульяновская
Рождение ребёнка
26.07.1914
Дочь: Лешина Просковья Ивановна
Мать ребёнка: Сумбаева Стефанида Яковлева
Рождение ребёнка
09.06.1918
Мать ребёнка: Сумбаева Стефанида Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918