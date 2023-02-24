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Сумбаев Иван Алексеевич

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Место рождения

Советский Союз, Россия, Ульяновская

Дата рождения

29.05.1893

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1893

Отец: Сумбаев Алексей Тимофеев

Мать: Сумбаева Агафия Косьмина

Советский Союз, Россия, Ульяновская
Рождение ребёнка
26.07.1914

Дочь: Лешина Просковья Ивановна

Мать ребёнка: Сумбаева Стефанида Яковлева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1918

Сын: Сумбаев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Сумбаева Стефанида Яковлева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумбаева Стефанида Яковлева

Смерть
1918
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