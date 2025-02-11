Сумбаева (Чичина) Стефанида Яковлева
женский, родилась 08.11.1892, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 02.12.1979, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЧичин Яков Павлов1853 г.р.
МатьЧичина (Прохорова) Марфа Петрова / Мария Петрова1852 г.р.
Супруги
Сумбаев Иван Алексеевич29.05.1893 г.р.
Дети
Лешина (Сумбаева) Прасковья Ивановна26.07.1914 г.р.
Сумбаев Сергей Иванович09.06.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1914
Дочь: Лешина (Сумбаева) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Сумбаев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
09.06.1918
Отец ребёнка: Сумбаев Иван Алексеевич
Смерть
02.12.1979