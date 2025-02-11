Сумбаева (Чичина) Стефанида Яковлева 08.11.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Сумбаева (Чичина) Стефанида Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 08.11.1892, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 02.12.1979, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Чичин Яков Павлов1853 г.р.
Мать
Чичина (Прохорова) Марфа Петрова / Мария Петрова1852 г.р.
Супруги
Сумбаев Иван Алексеевич29.05.1893 г.р.
Дети
Лешина (Сумбаева) Прасковья Ивановна26.07.1914 г.р.
Сумбаев Сергей Иванович09.06.1918 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1892

Отец: Чичин Яков Павлов

Мать: Чичина (Прохорова) Марфа Петрова / Мария Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумбаев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
26.07.1914

Дочь: Лешина (Сумбаева) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Сумбаев Иван Алексеевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.06.1918

Сын: Сумбаев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Сумбаев Иван Алексеевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.12.1979
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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