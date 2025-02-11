Лёшина (Лёшина) Нина Сергеевна
женский, родилась 14.12.1936, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 08.10.2021, Тольятти, Тольятти, Самарская область
МатьЛешина (Сумбаева) Прасковья Ивановна26.07.1914 г.р.
ОтецЛёшин Сергей Филиппович08.10.1912 г.р.
Супруги
Лешин Николай Степанович10.01.1932 г.р.
Дети
Лешин Владимир Николаевич14.09.1956 г.р.
Лучкина (Лешина) Валентина Николаевна03.09.1957 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1936
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1956
Сын: Лешин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Лешин Николай Степанович
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1957
Дочь: Лучкина (Лешина) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Лешин Николай Степанович
Рождение ребёнка
20.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лешин Николай Степанович
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.10.2021
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область