Лёшина (Лёшина) Нина Сергеевна 14.12.1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Лёшина (Лёшина) Нина Сергеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 14.12.1936, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 08.10.2021, Тольятти, Тольятти, Самарская область

Мать
Лешина (Сумбаева) Прасковья Ивановна26.07.1914 г.р.
Отец
Лёшин Сергей Филиппович08.10.1912 г.р.
Супруги
Лешин Николай Степанович10.01.1932 г.р.
Дети
Лешин Владимир Николаевич14.09.1956 г.р.
Лучкина (Лешина) Валентина Николаевна03.09.1957 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1936

Отец: Лёшин Сергей Филиппович

Мать: Лешина (Сумбаева) Прасковья Ивановна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешин Николай Степанович

Рождение ребёнка
14.09.1956

Сын: Лешин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Лешин Николай Степанович

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.09.1957

Дочь: Лучкина (Лешина) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Лешин Николай Степанович

Рождение ребёнка
20.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лешин Николай Степанович

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
08.10.2021
Тольятти, Тольятти, Самарская область

Похороны
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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