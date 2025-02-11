Лешин Владимир Николаевич
мужской, родился 14.09.1956, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 29.03.2019, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛешин Николай Степанович10.01.1932 г.р.
МатьЛёшина (Лёшина) Нина Сергеевна14.12.1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1956
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.03.2019
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область