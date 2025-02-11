Лешин Владимир Николаевич 14.09.1956 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Владимир Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.09.1956, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 29.03.2019, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Лешин Николай Степанович10.01.1932 г.р.
Мать
Лёшина (Лёшина) Нина Сергеевна14.12.1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1956

Отец: Лешин Николай Степанович

Мать: Лёшина (Лёшина) Нина Сергеевна

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
29.03.2019
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: Рак

Похороны
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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