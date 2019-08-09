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Лешин Николай Степанович

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.01.1932

Дата смерти

09.08.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1932

Отец: Лешин Степан Павлович

Мать: Лёшина Надежда Фроловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1956

Сын: Лешин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Лёшина Нина Сергеевна

Николаевка Ульяновская обл
Рождение ребёнка
03.09.1957

Дочь: Лучкина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Лёшина Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
?.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лёшина Нина Сергеевна

Николаевка, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лёшина Нина Сергеевна

Смерть
09.08.2019
г.Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Баевка Николаевского района
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