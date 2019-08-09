Лешин Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения10.01.1932
Дата смерти09.08.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1932
Отец: Лешин Степан Павлович
Мать: Лёшина Надежда Фроловна
Рождение ребёнка
14.09.1956
Сын: Лешин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Лёшина Нина Сергеевна
Николаевка Ульяновская обл
Рождение ребёнка
03.09.1957
Дочь: Лучкина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Лёшина Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
?.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лёшина Нина Сергеевна
Николаевка, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лёшина Нина Сергеевна
Смерть
09.08.2019
г.Тольятти, Самарская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Баевка Николаевского района