Лёшина (Кежаева) Надежда Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёшина (Кежаева) Надежда Фроловна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.09.1889

Дата смерти

27.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1889

Отец: Кежаев Фрол Алексеевич

Мать: Кежаева Агрипина Гавриловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1908

Муж: Еделькин Михаил Кондратьевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1917

Дочь: Арзамасова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Еделькин Михаил Кондратьевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1925

Сын: Лешин Василий Степанович

Отец ребёнка: Лешин Степан Павлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1932

Сын: Лешин Николай Степанович

Отец ребёнка: Лешин Степан Павлович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешин Степан Павлович

Смерть
27.01.1970
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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