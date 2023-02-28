Лёшина (Кежаева) Надежда Фроловна
Место рождения
Дата рождения15.09.1889
Дата смерти27.01.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1889
Бракосочетание
10.11.1908
Рождение ребёнка
27.09.1917
Дочь: Арзамасова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Еделькин Михаил Кондратьевич
Рождение ребёнка
14.03.1925
Отец ребёнка: Лешин Степан Павлович
Рождение ребёнка
10.01.1932
Отец ребёнка: Лешин Степан Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1970
Похороны
Неизвестно