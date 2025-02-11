Лешин Василий Степанович 14.03.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Василий Степанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.03.1925, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 14.12.2014, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Лешин Степан Павлович02.08.1891 г.р.
Мать
Лёшина (Кежаева) Надежда Фроловна15.09.1889 г.р.
Супруги
Лешина (Арзамасова) Полина Ильинична19.10.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1925

Отец: Лешин Степан Павлович

Мать: Лёшина (Кежаева) Надежда Фроловна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешина (Арзамасова) Полина Ильинична

Рождение ребёнка
10.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лешина (Арзамасова) Полина Ильинична

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
14.12.2014
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.