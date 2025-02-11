Лешин Василий Степанович
мужской, родился 14.03.1925, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 14.12.2014, Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛешин Степан Павлович02.08.1891 г.р.
МатьЛёшина (Кежаева) Надежда Фроловна15.09.1889 г.р.
Супруги
Лешина (Арзамасова) Полина Ильинична19.10.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1925
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лешина (Арзамасова) Полина Ильинична
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.12.2014
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область