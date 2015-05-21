Лешина (Арзамасова) Полина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешина (Арзамасова) Полина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1923

Дата смерти

21.05.2015

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1923

Отец: Арзамасов Илья Ефимович

Мать: Арзамасова Вера Петровна

Рождение ребёнка
10.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лешин Василий Степанович

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешин Василий Степанович

Смерть
21.05.2015
Николаевка Ульяновская обл
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