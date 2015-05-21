Лешина (Арзамасова) Полина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1923
Дата смерти21.05.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1923
Отец: Арзамасов Илья Ефимович
Мать: Арзамасова Вера Петровна
Рождение ребёнка
10.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лешин Василий Степанович
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.2015
Николаевка Ульяновская обл