Мосягина (Удачина) Варвара Андреевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1906 ст.
Дата смерти16.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1906 ст.
Отец: Удачин Андрей Семенович
Мать: Удачина Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
18.01.1938
Дочь: Москвина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Мосягин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
05.01.1940
Дочь: Сетракова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Мосягин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1989