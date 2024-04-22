Мосягина (Удачина) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосягина (Удачина) Варвара Андреевна

Место рождения

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.11.1906 ст.

Дата смерти

16.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1906 ст.

Отец: Удачин Андрей Семенович

Мать: Удачина Марфа Трофимовна

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.01.1938

Дочь: Москвина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Мосягин Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.01.1940

Дочь: Сетракова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Мосягин Александр Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосягин Александр Васильевич

Смерть
16.08.1989
Москва, город федерального значения Москва
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