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Мосягин Александр Васильевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.08.1908 ст.

Дата смерти

12.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1908 ст.

Отец: Мосягин Василий Семенович

Мать: Мосягина (Семенова) Параскева Семеновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосягина (Удачина) Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
18.01.1938

Дочь: Москвина (Мосягина) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Мосягина (Удачина) Варвара Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.01.1940

Дочь: Сетракова (Мосягина) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Мосягина (Удачина) Варвара Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.09.1974
Москва, город федерального значения Москва

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