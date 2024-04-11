Мосягин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.08.1908 ст.
Дата смерти12.09.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1908 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1938
Дочь: Москвина (Мосягина) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Мосягина (Удачина) Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
05.01.1940
Дочь: Сетракова (Мосягина) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Мосягина (Удачина) Варвара Андреевна
Смерть
12.09.1974