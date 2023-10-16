Удачина Марфа Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удачина Марфа Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

28.02.1934

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1900

Дочь: Фролова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Удачин Андрей Семенович

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.11.1906 ст.

Дочь: Мосягина Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Удачин Андрей Семенович

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавкина Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Удачин Андрей Семенович

Костемерево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удачин Андрей Семенович

Смерть
28.02.1934
Москва, город федерального значения Москва
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