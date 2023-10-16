Удачина Марфа Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти28.02.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1900
Дочь: Фролова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Удачин Андрей Семенович
Рождение ребёнка
23.11.1906 ст.
Дочь: Мосягина Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Удачин Андрей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавкина Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Удачин Андрей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1934
Москва, город федерального значения Москва