Пелишенко Филипп Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Пелишенко Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1840
Сын: Пелишенко Павел Филиппович
Мать ребёнка: Пелишенко Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
27.06.1843
Сын: Пелишенко Иван Филиппович
Мать ребёнка: Пелишенко Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
17.08.1852
Сын: Пелишенко Флор Филиппович
Мать ребёнка: Пелишенко Юлиана Акимовна
Рождение ребёнка
30.08.1854
Дочь: Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Пелишенко Юлиана Акимовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пухно Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Пелишенко Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
31.08.1860
Сын: Пелишенко Иван Филиппович
Мать ребёнка: Пелишенко Юлиана Акимовна
Рождение ребёнка
20.10.1865
Дочь: Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: Пелишенко Юлиана Акимовна
Рождение ребёнка
25.10.1869
Сын: Пелишенко Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Пелишенко Юлиана Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно