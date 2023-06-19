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Пелишенко Филипп Андреевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Пелишенко Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1840

Сын: Пелишенко Павел Филиппович

Мать ребёнка: Пелишенко Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
27.06.1843

Сын: Пелишенко Иван Филиппович

Мать ребёнка: Пелишенко Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
17.08.1852

Сын: Пелишенко Флор Филиппович

Мать ребёнка: Пелишенко Юлиана Акимовна

Рождение ребёнка
30.08.1854

Дочь: Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Пелишенко Юлиана Акимовна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пухно Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Пелишенко Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
31.08.1860

Сын: Пелишенко Иван Филиппович

Мать ребёнка: Пелишенко Юлиана Акимовна

Рождение ребёнка
20.10.1865

Дочь: Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Пелишенко Юлиана Акимовна

Рождение ребёнка
25.10.1869

Сын: Пелишенко Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Пелишенко Юлиана Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелишенко Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелишенко Юлиана Акимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно