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Пелишенко Иван Филиппович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

27.06.1843

Дата смерти

18.06.1909

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1843

Отец: Пелишенко Филипп Андреевич

Мать: Пелишенко Евдокия Федоровна

Бракосочетание
14.10.1873

Жена: Пелишенко Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.07.1874

Сын: Пелишенко Антон Иванович

Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.08.1876

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.08.1878

Сын: Пелишенко Тихон Иванович

Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.01.1880

Сын: Пелишенко Георгий Иванович

Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.07.1882

Сын: Пелишенко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.09.1884

Сын: Пелишенко Захар Иванович

Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.07.1886

Сын: Пелишенко Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.10.1888

Сын: Пелишенко Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.02.1891

Сын: Пелишенко Захар Иванович

Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.10.1893

Дочь: Кабанцова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.06.1909
Причина смерти: инсульт
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