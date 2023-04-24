Пелишенко Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения27.06.1843
Дата смерти18.06.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1843
Бракосочетание
14.10.1873
Рождение ребёнка
03.07.1874
Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.08.1876
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.08.1878
Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.01.1880
Сын: Пелишенко Георгий Иванович
Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.07.1882
Сын: Пелишенко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.09.1884
Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.07.1886
Сын: Пелишенко Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.10.1888
Сын: Пелишенко Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.02.1891
Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.10.1893
Дочь: Кабанцова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Пелишенко Дарья Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.06.1909
Причина смерти: инсульт