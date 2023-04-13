Пелишенко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелишенко Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: Пелишенко Авраам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Пелишенко Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Пелишенко Фома Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Пелишенко Епифан Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Пелишенко Филипп Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Захарова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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