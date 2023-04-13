Пелишенко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: Пелишенко Авраам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Пелишенко Епифан Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Пелишенко Филипп Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Захарова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно