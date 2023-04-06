Пелишенко Юлиана Акимовна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти27.03.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1852
Сын: Пелишенко Флор Филиппович
Отец ребёнка: Пелишенко Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
30.08.1854
Дочь: Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Пелишенко Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
31.08.1860
Сын: Пелишенко Иван Филиппович
Отец ребёнка: Пелишенко Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
20.10.1865
Дочь: Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Пелишенко Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1869
Сын: Пелишенко Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Пелишенко Филипп Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.03.1913