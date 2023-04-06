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Пелишенко Юлиана Акимовна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1823

Дата смерти

27.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1852

Сын: Пелишенко Флор Филиппович

Отец ребёнка: Пелишенко Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
30.08.1854

Дочь: Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Пелишенко Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
31.08.1860

Сын: Пелишенко Иван Филиппович

Отец ребёнка: Пелишенко Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
20.10.1865

Дочь: Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Пелишенко Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
25.10.1869

Сын: Пелишенко Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Пелишенко Филипп Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелишенко Филипп Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.03.1913
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