Пигалев Захар Отст. Казак Р.Камышлова Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Уволенный к 1826 казак
Бракосочетание
По 1789
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Пиголева) Екатерина Захарова
Мать ребёнка: Пиголева (Чуткова) Марья I Жена Порфирьева
Рождение ребёнка
Около 1793
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Федотова (Пигалева) Анна Захарова
Мать ребёнка: Пиголева (Чуткова) Марья I Жена Порфирьева
Рождение ребёнка
Около 1800
Рождение ребёнка
1804
Рождение ребёнка
1805
Смерть
1833