Пигалев Захар Отст. Казак Р.Камышлова Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПигалев Захар Отст. Казак Р.Камышлова Тихонов

Пигалев Захар Отст. Казак Р.Камышлова Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Пиголев Тихон Отст. Д.Новопавловки Семенов

Мать: Пиголева Устинья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиголева 1, Свидерская 2 (Щелкунова ?) Анастасия Иванова

Военная служба
Неизвестно
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Уволенный к 1826 казак
Бракосочетание
По 1789

Жена: Пиголева (Чуткова) Марья I Жена Порфирьева

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Пиголева) Екатерина Захарова

Мать ребёнка: Пиголева (Чуткова) Марья I Жена Порфирьева

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Пиголев Алексей Урядник Р. Камышловского Захаров

Мать ребёнка: Пиголева (Чуткова) Марья I Жена Порфирьева

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Федотова (Пигалева) Анна Захарова

Мать ребёнка: Пиголева (Чуткова) Марья I Жена Порфирьева

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Пиголев Яков Казак Залинейного Полка Захаров

Мать ребёнка: Пиголева (Чуткова) Марья I Жена Порфирьева

Рождение ребёнка
1804

Сын: Пигалев Василий Казак Р.Камышлова Захаров

Мать ребёнка: Пиголева 1, Свидерская 2 (Щелкунова ?) Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Богунова (Пиголева) Евдокия Захарова

Мать ребёнка: Пиголева 1, Свидерская 2 (Щелкунова ?) Анастасия Иванова

Смерть
1833

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