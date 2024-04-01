Пиголева 1, Свидерская 2 (Щелкунова ?) Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Богунова Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Пигалев Захар Отст. Казак Р.Камышлова Тихонов
Бракосочетание
16.01.1835
М. Первым браком, ж вдова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно