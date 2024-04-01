Белова (Кирилова) Аксинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Кирилова) Аксинья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Кирилов Петр Крест. Д. Сивковой, Красноярской Вол.

Мать: Кирилова Параскева Алексеева

Бракосочетание
28.01.1781

Муж: Белов Иван Казак Р.Плосского Петров

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.07.1783

Сын: Белов Прокопий Иванов

Отец ребёнка: Белов Иван Казак Р.Плосского Петров

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Белов Иван Казак Р.Плосского Петров

Рождение ребёнка
18.03.1787

Сын: Белов Кирил Иванов

Отец ребёнка: Белов Иван Казак Р.Плосского Петров

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Белов Иван Казак Р.Плосского Петров

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Кочюрова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Белов Иван Казак Р.Плосского Петров

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Афимья Иванова

Отец ребёнка: Белов Иван Казак Р.Плосского Петров

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Белов Иван Казак Р.Плосского Петров

Рождение ребёнка
1800

Сын: Белов Николай Казак Залинейного Полка Иванов

Отец ребёнка: Белов Иван Казак Р.Плосского Петров

Смерть
Неизвестно
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