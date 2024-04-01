Пиголева (Чуткова) Марья I Жена Порфирьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиголева (Чуткова) Марья I Жена Порфирьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Чутков Перфилий Отст. Драгун Р.Скопина Осипов

Мать: Чуткова Ирина Аксинтьева ?

Бракосочетание
По 1789

Муж: Пигалев Захар Отст. Казак Р.Камышлова Тихонов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Екатерина Захарова

Отец ребёнка: Пигалев Захар Отст. Казак Р.Камышлова Тихонов

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Пиголев Алексей Урядник Р. Камышловского Захаров

Отец ребёнка: Пигалев Захар Отст. Казак Р.Камышлова Тихонов

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Федотова Анна Захарова

Отец ребёнка: Пигалев Захар Отст. Казак Р.Камышлова Тихонов

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Пиголев Яков Казак Залинейного Полка Захаров

Отец ребёнка: Пигалев Захар Отст. Казак Р.Камышлова Тихонов

Смерть
Неизвестно
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