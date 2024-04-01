Пиголева (Чуткова) Марья I Жена Порфирьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Бракосочетание
По 1789
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Екатерина Захарова
Отец ребёнка: Пигалев Захар Отст. Казак Р.Камышлова Тихонов
Рождение ребёнка
Около 1793
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Федотова Анна Захарова
Отец ребёнка: Пигалев Захар Отст. Казак Р.Камышлова Тихонов
Рождение ребёнка
Около 1800
Смерть
Неизвестно