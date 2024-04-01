Богунова (Пиголева) Евдокия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богунова (Пиголева) Евдокия Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

27.12.1886

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Пигалев Захар Отст. Казак Р.Камышлова Тихонов

Мать: Пиголева 1, Свидерская 2 (Щелкунова ?) Анастасия Иванова

Бракосочетание
31.01.1826

Муж: Богунов Василий Урядник 3 Класса Иванов

М 26 ж 20
Рождение ребёнка
21.11.1826

Сын: Богунов Александр Васильев

Отец ребёнка: Богунов Василий Урядник 3 Класса Иванов

Рождение ребёнка
30.08.1829

Сын: Богунов Иван Васильев

Отец ребёнка: Богунов Василий Урядник 3 Класса Иванов

Рождение ребёнка
16.04.1832

Сын: Богунов Симеон Васильевич

Отец ребёнка: Богунов Василий Урядник 3 Класса Иванов

Рейтаровы
Рождение ребёнка
23.01.1835

Сын: Богунов Григорий Казак Выс. Рявкинского Васильев

Отец ребёнка: Богунов Василий Урядник 3 Класса Иванов

Рождение ребёнка
22.07.1836

Дочь: (Богунова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Богунов Василий Урядник 3 Класса Иванов

Рождение ребёнка
20.08.1837

Дочь: Шигорина (Богунова) Васса Васильева

Отец ребёнка: Богунов Василий Урядник 3 Класса Иванов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Семён Федоров Сухов
Рождение ребёнка
01.?.1839

Дочь: (Богунова) Марфа Васильева

Отец ребёнка: Богунов Василий Урядник 3 Класса Иванов

Рождение ребёнка
19.07.1841

Дочь: (Богунова) Олимпиада Васильева

Отец ребёнка: Богунов Василий Урядник 3 Класса Иванов

Смерть
27.12.1886
80 лет, вдова

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