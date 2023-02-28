Аверьянов Иван Аверьянович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Никанорова Анна Аверьянова
Мать ребёнка: Аверьянова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Аверьянова Прасковья Кузьминична
Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Аверьянова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
01.07.1855
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Аверьянова Прасковья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно