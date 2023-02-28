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Аверьянов Иван Аверьянович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Никанорова Анна Аверьянова

Мать ребёнка: Аверьянова Прасковья Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Аверьянова Прасковья Кузьминична

Деревня Алексеевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Аверьянова Прасковья Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1855

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Аверьянова Прасковья Кузьминична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверьянова Прасковья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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